В Башкирии мужчина с ребенком выпрыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от пожара

Вечером 11 мая в Октябрьском вспыхнул пожар в одной из жилых высоток. Когда на место примчались сотрудники МЧС по РБ, пламя еще полыхало в квартире. Во время тушения огня в квартире обнаружили тело 85-летней женщины. Еще одна пострадавшая — 41-летняя хозяйка квартиры скончалась по пути в больницу.

Выжили двое: 30-летний мужчина, спасая ребенка, выпрыгнул из окна. В результате он повредил руку и ногу.

По факту проводится доследственная проверка.

— Назначены судебно-медицинские исследования и пожарно-техническая экспертиза. Предположительная причина пожара — неисправность электропроводки, — пояснили в пресс-службе СУ Следкома по Башкирии.

Не исключено, что по итогу проверки будет возбуждено уголовное дело.