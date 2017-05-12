В Башкирии мужчина с ребенком выпрыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от пожара
Они выжили, а еще две женщины погибли.
Они выжили, а еще две женщины погибли.
Вечером 11 мая в Октябрьском вспыхнул пожар в одной из жилых высоток. Когда на место примчались сотрудники МЧС по РБ, пламя еще полыхало в квартире. Во время тушения огня в квартире обнаружили тело 85-летней женщины. Еще одна пострадавшая — 41-летняя хозяйка квартиры скончалась по пути в больницу.
Выжили двое: 30-летний мужчина, спасая ребенка, выпрыгнул из окна. В результате он повредил руку и ногу.
По факту проводится доследственная проверка.
— Назначены
Не исключено, что по итогу проверки будет возбуждено уголовное дело.