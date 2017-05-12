В колонию Ростовской области двое пытались перебросить 17 телефонов
В колонию города Константиновска двое неизвестных мужчин пытались перебросить 17 мобильных телефонов. Об этом сообщает
В колонию города Константиновска двое неизвестных мужчин пытались перебросить 17 мобильных телефонов. Об этом сообщает
Инцидент произошел 11 мая в 1:20. Сотрудники караульной службы при обходе прилегающей к исправительному учреждению территории заметили двух мужчин. В результате неизвестные убежали, выбросив пакет.
При досмотре в пакете были обнаружены три свертка, обмотанные скотчем, в которых находилось 17 мобильных телефонов и зарядных устройств к ним, а также девять гарнитур. Проводится проверка.