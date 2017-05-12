В ВКО задержаны прокурор и бывший начальник РОВД

Установлено, что преступления совершались транснациональной организованной преступной группой. Так, один из организаторов и руководителей преступной группы — гражданин Российской Федерации. Часть похищенных денег через банковские переводы направлялись в Россию. Как установлено следствием, задержанные, с использованием своего служебного положения, оказывали услуги преступной группе, за что получали ежемесячное денежное вознаграждение.

В настоящее время следственной группой проводятся активные оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других должностных лиц правоохранительных органов, замешанных в незаконном игорном бизнесе. С октября прошлого года органами прокуратуры области расследуется уголовное дело об организации незаконного игорного бизнеса на территории региона.