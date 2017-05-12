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14:36 (мск), источник: Nakanune.ru

Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге вспыхнул автобус с пассажирами

В Екатеринбурге загорелся автобус, в котором в это время находились пассажиры. Инцидент произошел сегодня, 12 мая.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на автодороге по улице Щорса в районе здания Южного автовокзала загорелось колесо автобуса 014 маршрута, при этом внутри находились пассажиры. Людям удалось самостоятельно покинуть салон.

«Прокуратура с привлечением специалистов Госавтоинспекции проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и организации перевозки пассажиров транспортной компанией. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком лицензионных требований, в том числе безопасности технического состояния автопарка», — отметили в надзорном ведомстве.

Там заверили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало Накануне.RU, на днях в Красноярске загорелся трамвай, в котором в этот момент находились пассажиры. Пострадала женщина-водитель.

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