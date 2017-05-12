Суд приговорил убийцу беременной сожительницы к 18 годам заключения

Краевой суд 12 мая вынес приговор жителю Соликамска, зарезавшему свою сожительницу. Она была на седьмой неделе беременности.

«Жертва прожила с обвиняемым около полутора лет. До этого она была замужем за другим мужчиной. От него у неё было двое детей — мальчик шести лет и двухлетняя девочка. Когда муж уехал в командировку, женщина познакомилась по интернету с мужчиной отбывающим заключением за грабёж. После его выхода на свободу они стали жить вместе. Оказалось, что у сожителя было восемь судимостей. За последнее преступление он попал в места лишения свободы. Мужчина выпивал, и пара постоянно ссорилась. В один из вечеров, женщина снова упрекнула любимого за пьянство. Мужчина вышел из себя и несколько раз ударил её ножом. Это привело к смертельному исходу», — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» гособвинитель Дмитрий Тупицын.

Суд назначил мужчине, совершившему преступление на глазах малолетних детей, наказание — 18 лет лишения свободы. Детей взял на воспитание их родной отец.