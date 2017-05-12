Суд приговорил убийцу беременной сожительницы к 18 годам заключения
Преступление было совершено на глазах малолетних детей.
Преступление было совершено на глазах малолетних детей.
Краевой суд 12 мая вынес приговор жителю Соликамска, зарезавшему свою сожительницу. Она была на седьмой неделе беременности.
«Жертва прожила с обвиняемым около полутора лет. До этого она была замужем за другим мужчиной. От него у неё было двое детей — мальчик шести лет и двухлетняя девочка. Когда муж уехал в командировку, женщина познакомилась по интернету с мужчиной отбывающим заключением за грабёж. После его выхода на свободу они стали жить вместе. Оказалось, что у сожителя было восемь судимостей. За последнее преступление он попал в места лишения свободы. Мужчина выпивал, и пара постоянно ссорилась. В один из вечеров, женщина снова упрекнула любимого за пьянство. Мужчина вышел из себя и несколько раз ударил её ножом. Это привело к смертельному исходу», — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» гособвинитель Дмитрий Тупицын.
Суд назначил мужчине, совершившему преступление на глазах малолетних детей, наказание — 18 лет лишения свободы. Детей взял на воспитание их родной отец.