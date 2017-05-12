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15:56 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

По факту исчезновения депутата Емельяненкова возбуждено дело об убийстве

По факту исчезновения депутата Емельяненкова возбуждено дело Следователями СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное по статье «Убийство» по факту внезапного исчезновения депутата районной думы Леонида Емельяненкова.

Напомним, что депутат безвестно пропал 24 апреля текущего года после отдыха на турбазе «Иловля» в Волгоградской области.

Емельяненков, попрощавшись с друзьями, отправился домой на своем автомобиле «УАЗ», после чего его больше никто не видел.

27 апреля на краю реки Дон были обнаружены следы протекторов автомобиля Емельяненкова. На следующий день «УАЗ» был найден водолазами на дне и поднят на поверхность. Самого депутата не удалось найти до настоящего времени.

«Исчезновение Емельяненкова носит внезапный характер, проведенные разыскные мероприятия положительных результатов не дали. В этой связи 3 мая следователями принято решение о возбуждении уголовного дела по статье “Убийство”. По делу уже допрошены пять человек, в том числе два человека сегодня. Допросы проводились с использованием полиграфа. Осмотрены место жительства и последнее место пребывания пропавшего. Опрошены все, кто видел Емельяненкова в последний раз», — сообщила ВДТВ старший помощник руководителя СУ СК РФ по Волгоградской области Наталия Куницкая.

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