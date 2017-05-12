В кафе Калининграда двое мужчин пришли с заряженным ружьем

В одном из кафе областного центра сотрудники Росгвардии задержали посетителей с заряженным ружьём. Наряд приехал по вызову, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На пульт централизованной охраны Управления Росгвардии по Калининградской области поступило сообщение о том, что в кафе по ул. Артиллерийской сработала кнопка тревожной сигнализации. На место вызова незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны, которой были обезврежены двое посетителей заведения. У них изъято ружье «Сайга МК» и 6 патронов к нему.