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14:32 (мск), источник: Новый Калининград

В кафе Калининграда двое мужчин пришли с заряженным ружьем

Сработала «тревожная» кнопка, мужчины задержаны нарядом Росгвардии.

В одном из кафе областного центра сотрудники Росгвардии задержали посетителей с заряженным ружьём. Наряд приехал по вызову, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На пульт централизованной охраны Управления Росгвардии по Калининградской области поступило сообщение о том, что в кафе по ул. Артиллерийской сработала кнопка тревожной сигнализации. На место вызова незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны, которой были обезврежены двое посетителей заведения. У них изъято ружье «Сайга МК» и 6 патронов к нему.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по Калининграду. В пресс-службе регионального УМВД пообещали рассказать о подробностях позднее.

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