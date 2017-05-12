Чиновники не увидели в «нефтяном пятне» на Малой Неве разлива

На фотографиях, которые «Фонтанке» прислали читатели, видно что масляное пятно тянется примерно на полтора километра. Чиновники же насчитали всего 12 квадратных метров.

Скверы не для всех

Как сообщает комитет по природопользованию Смольного, аварийная бригада оказалась на месте разлива вечером 11 мая, — через пять минут после звонка в 112. На поверхности воды специалисты зафиксировали радужную пленку на площади 12 кв.м., которую спешно обработали активной пеной.

«На воде нет разлива нефтепродуктов, и стоящая полузатопленная баржа чистая, из нее ничего не выливается», — отчитались в комитете о состоянии воды утром 12 мая.

Напомним, о происшествии накануне вечером «Фонтанке» рассказали читатели, сопроводив слова фотографиями. Очевидцы утверждали, что пятно разлилось примерно на полтора километра и двигалось в сторону залива.