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17:00 (мск), источник: Фонтанка

Чиновники не увидели в «нефтяном пятне» на Малой Неве разлива

Данные комитета по природопользованию Петербурга по поводу масштабов разлива нефтепродуктов у Петровской косы серьезно разошлись с информацией от очевидцев.

Источник: Фонтанка

На фотографиях, которые «Фонтанке» прислали читатели, видно что масляное пятно тянется примерно на полтора километра. Чиновники же насчитали всего 12 квадратных метров.

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Как сообщает комитет по природопользованию Смольного, аварийная бригада оказалась на месте разлива вечером 11 мая, — через пять минут после звонка в 112. На поверхности воды специалисты зафиксировали радужную пленку на площади 12 кв.м., которую спешно обработали активной пеной.

«На воде нет разлива нефтепродуктов, и стоящая полузатопленная баржа чистая, из нее ничего не выливается», — отчитались в комитете о состоянии воды утром 12 мая.

Напомним, о происшествии накануне вечером «Фонтанке» рассказали читатели, сопроводив слова фотографиями. Очевидцы утверждали, что пятно разлилось примерно на полтора километра и двигалось в сторону залива.

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