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15:27 (мск), источник: РИА Новости

Взрывное устройство в Риме имело таймер, сообщили в полиции

РИМ, 12 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Взрывное устройство, сработавшее в пятницу утром у одного из почтовых отделений в Риме, было снабжено таймером и было изготовлено не дилетантом, заявил журналистам представитель полиции на месте происшествия.

Источник: AP 2017
Собранные свидетельства говорят, что имел место двойной хлопок, а не два взрыва, одного и того же взрывного устройства с запалом из горючей жидкости. У механизма был таймер, но не было радиоуправления.
Массимо Импрота
Представитель итальянской полиции
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В центре Рима прогремел взрыв

Взрыв произошел в пятницу утром на улице Авентино в центре итальянской столицы. Взорвалось примитивное устройство, которое было заложено между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения. Жертв и раненых нет. Римская прокуратура открыла расследование по факту взрыва. В качестве одной из предварительных версий рассматривается протестная акция местных анархистов.

«Сборка деталей точно не была произвольной. Устройство было изготовлено одним или несколькими людьми, разбирающимися в этом», — сказал представитель государственной полиции.

По его словам, произошедшее стало «демонстративной акцией», организаторы которой не ставили целью добиться пострадавших или жертв. Ответственность за взрыв пока не взял никто, заявил Импрота.

Спустя несколько минут после взрыва у почты появились сообщения об обнаружении еще одного взрывного устройства возле офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Как оказалось, за бомбу были приняты мешки со строительным песком.

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