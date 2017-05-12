В ДТП на Просвещения пострадали четверо взрослых и девочка

Пять человек, в том числе пятилетняя девочка, госпитализированы в результате аварии, произошедшей около 12:55 на перекрёстке проспектов Просвещения и Светлановского, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, мужчина за рулём «Тойоты» совершил столкновение с городским автобусом «ЛИАЗ». Состояние пяти пострадавших пассажиров автобуса медики оценили как средней степени тяжести.

«Автобус вообще стоял на поворот, когда в него со всей дури без тормозного пути “Тойота” влетела», — пишет Елена в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Водитель легкового т/с даже не тормозил, со всей дури вошел, был сильный хлопок, — подтверждает Милий. — На место прибыло четыре кареты скорой помощи, четырёх увезли, одну женщину на носилках».