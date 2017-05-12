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15:02 (мск), источник: Newslab.ru

«Просто не заметил»: на Молокова фура зажала спешивший Porsche (видео)

На Молокова образовался затор из-за попавшей под фуру дорогой иномарки, сообщили 12 мая очевидцы происшествия.

Авария, в которой никто не пострадал, произошла сегодня днем, около 13:10, на перекрестке ул. Молокова и Шахтеров. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что грузовой автомобиль Scania остановился на перекрестке, ожидая возможности выехать на ул. Шахтеров, а водитель автомобиля Porsche встал рядом с ним с правой стороны. Когда светофор сменил свет на зеленый, обе машины начали движение и столкнулись.

Как предположили красноярцы, водитель фуры просто не заметил низкий автомобиль, стоявший в «слепой зоне».

«Суровому водителю большегруза без разницы, какая машина и какие у нее госномера», — посмеялись над ситуацией водители, посчитав, что водитель дорогой иномарки нарушил правила, проехав через сплошную линию разметки. После аварии владелец Porsche убрал номера, чем вызвал еще больше критики в свой адрес.

Красноярцев, которым приходится проезжать этот перекресток, авария возмутила: «Там и так по 10 минут стоишь… А сегодня вообще пришлось долго ждать».

Так как авария обошлась без пострадавших, оформлением происшествия занимались аварийные комиссары, а в ГИБДД сигнал не передавался.

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