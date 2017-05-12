Омичка, на которую напал мужчина, задержала его и передала полиции

В центре Омска на женщину напал мужчина с ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл на улице Волочаевской. Злоумышленник напал на омичку, угрожая ножом, и требовал отдать её мобильный телефон. Женщине удалось закрыться в торговом павильоне, а нападавший скрылся.

После этого она обратилась к своему родственнику, который жил рядом с местом происшествия. Вместе с ним они смогли догнать и задержать обидчика — около 03.00 они сообщили об этом в полицию и удерживали злоумышленника, пока не приехали стражи порядка.

Выяснилось, что нападавший — 18-летний житель Центрального округа Омска, учится в колледже. В прошлом году его привлекли к ответственности за побои. Кроме этого, при себе у молодого человека был нож, который стал вещественным доказательством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.