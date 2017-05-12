В Воронежской области пропавшего 4-летнего мальчика нашли в 3 км от дома

Лискинские полицейские нашли пропавшего четырехлетнего мальчика из хутора Луговой в соседнем поселке Давыдовка в 20:30 среды, 10 мая. Ребенок прошел один 3 км за час, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в Давыдовском отделе полиции в пятницу, 12 мая.

Полицейские Артем Сальников и Иван Дьячков заметили мальчика, когда патрулировали центральную улицу Давыдовки. Мальчик плакал и не смог объяснить, где живет. Полицейские ездили с ребенком по поселку около часа в надежде, что мальчик узнает свой дом.

Когда мужчины спросили мальчика, ходит ли он в детский сад и как зовут воспитателя, ребенок ответил. С помощью работника детсада полицейские выяснили адрес родителей. Оказалось, что мальчик живет в соседнем хуторе Луговой. Мальчик самостоятельно ушел из дома в 19:30, чтобы встретить папу, и прошел 3 км.

— Родители искали ребенка у знакомых и не ожидали, что он мог уйти так далеко. Сам мальчик даже не понял, что потерялся, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» полицейские.

Мальчик пообещал Артему Сальникову и Ивану Дьячкову, что станет полицейским.