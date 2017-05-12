Массовая гибель рыбы произошла в одном из нижегородских озер из-за сброса сточных вод, возбуждено уголовное дело
Нижний Новгород. 12 мая.
Нижний Новгород. 12 мая.
На сайте СКР сообщается в пятницу, что
«Это причинило тяжкие последствия для окружающей среды», — говорится в сообщении.
Уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных).
В настоящее время следователи устанавливают собственника коллектора, расположенного на территории садовых участков вблизи озера.