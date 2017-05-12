Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: СМИ о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
860 лет назад родился Cид Вишес
14:58 (мск), источник: Sputnik.by

МВД: лидера преступной группы задержали в Оршанском районе

У мужчины, который пользовался покровительством витебского «вора в законе» по месту жительства изъяли арсенал оружия, тепловизор, радиостанции и валюту.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Оршанском районе ранее судимого лидера преступной группы, сообщили в УВД Витебской области.

Оперативную информацию о местонахождении данного человека получили сотрудники 7-го управления ГУБОПиК (по Витебской области).

«При силовой поддержке бойцов ОМОНа произвели задержание в Оршанском районе 34-летнего ранее судимого местного жителя», — сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе УВД Витебской области.

Читайте также
Убийство почтальона: суд дал срок меньше, чем просил прокурор

По словам собеседников агентства, по месту жительства задержанного были изъяты два пистолета, снаряженных патронами, порох, патроны, а также тепловизор, две радиостанции с зарядными устройствами и гарнитурой, деньги, в том числе и в иностранной валюте.

В УВД отметили, что задержанный является лидером одной из преступных групп, в которую входят жители Оршанского региона.

«Есть основания полагать, что данная преступная группа причастная к совершению ряда имущественных преступлений на территории некоторых областей РФ, который граничат с Беларусью», — отметили в УВД.

Там также подчеркнули, что вместе с российскими оперативниками отрабатываются криминальные связи задержанного.

В УВД сообщили, что данный задержанный пользовался поддержкой одного из криминальных авторитетов Витебска.

Он был задержан в марте 2017 года в Смоленской области России. Ему инкриминируется совершение ряда краж в Смоленской области в 2014—2015 годах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кто не понравился жюри 'Евровидения' во втором полуфинале
Песков прокомментировал сообщения о помощи Навальному
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Путин рассказал об идее Кабмина единовременно повысить МРОТ
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
Полиция назвала предварительную версию взрыва в Риме
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
«МЮ» vs «Аякс»: проверено «Ростовом» В стокгольмском финале Лиги Европы 24 мая встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Аякс»
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь