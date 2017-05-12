МВД: лидера преступной группы задержали в Оршанском районе
У мужчины, который пользовался покровительством витебского «вора в законе» по месту жительства изъяли арсенал оружия, тепловизор, радиостанции и валюту.
У мужчины, который пользовался покровительством витебского «вора в законе» по месту жительства изъяли арсенал оружия, тепловизор, радиостанции и валюту.
МИНСК, 12 мая — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Оршанском районе ранее судимого лидера преступной группы, сообщили в УВД Витебской области.
Оперативную информацию о местонахождении данного человека получили сотрудники 7-го управления ГУБОПиК (по Витебской области).
«При силовой поддержке бойцов ОМОНа произвели задержание в Оршанском районе 34-летнего ранее судимого местного жителя», — сообщили Sputnik в пятницу в
По словам собеседников агентства, по месту жительства задержанного были изъяты два пистолета, снаряженных патронами, порох, патроны, а также тепловизор, две радиостанции с зарядными устройствами и гарнитурой, деньги, в том числе и в иностранной валюте.
В УВД отметили, что задержанный является лидером одной из преступных групп, в которую входят жители Оршанского региона.
«Есть основания полагать, что данная преступная группа причастная к совершению ряда имущественных преступлений на территории некоторых областей РФ, который граничат с Беларусью», — отметили в УВД.
Там также подчеркнули, что вместе с российскими оперативниками отрабатываются криминальные связи задержанного.
В УВД сообщили, что данный задержанный пользовался поддержкой одного из криминальных авторитетов Витебска.
Он был задержан в марте 2017 года в Смоленской области России. Ему инкриминируется совершение ряда краж в Смоленской области в 2014—2015 годах.