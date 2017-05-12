Под Ростовом сгорел склад с кондитерской продукцией
В промышленной зоне города Батайск Ростовской области по неустановленной причине произошло возгорание склада с кондитерской продукцией.
В промышленной зоне города Батайск Ростовской области по неустановленной причине произошло возгорание склада с кондитерской продукцией.
К прибытию пожарных огнем было охвачено около 900 квадратных метров.
Как сообщает
К месту пожара были направлены части пожарного караула из Батайска и
Примерно через час очаг возгорания был локализован. Причины пожара и сумма ущерба уточняются.