Под Ростовом сгорел склад с кондитерской продукцией

К прибытию пожарных огнем было охвачено около 900 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, из-за сильного ветра и угрозы распространения пламени пожару была присвоена повышенная категория сложности.

К месту пожара были направлены части пожарного караула из Батайска и Ростова-на-Дону. Всего 55 человек и 18 единиц техники.

Примерно через час очаг возгорания был локализован. Причины пожара и сумма ущерба уточняются.