Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
3-летняя девочка поразила соцсети недетским навыком
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Даже не соизволил встать»: СМИ о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
860 лет назад родился Cид Вишес
15:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге раскрыто жестокое убийство школьницы

Жестокое убийство 14-летней девочки, совершенное почти шесть лет назад, раскрыли правоохранительные органы в Екатеринбурге.

Утром 18 сентября 2011 года растерзанное тело школьницы на стадионе на улице Белореченской нашли прохожие. Даже повидавшие немало жестокости прибывшие на место оперуполномоченные были в шоке.

Общедоступность места вкупе с прошедшим после убийства ливнем оставили мало доказательств, однако экспертам удалось получить образцы, достаточные для идентификации подозреваемого.

«Долгих пять с половиной лет существо, совершившее это убийство, находилось на свободе. И все-таки сыщикам удалось его вычислить, — говорит официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых. — Потребовалось немало сил и времени, были проведены экспертизы и исследования, в том числе — ДНК. На причастность к преступлению проверили алиби порядка 4,5 тысяч мужчин».

«Следователи восстановили хронологию событий последних дней жизни девочки, проанализировали огромные массивы информации и сведений о ранее судимых либо состоящих на психиатрическом учете лиц, — рассказал руководитель 1 отдела по расследованию особо важных дел областного СКР Сергей Мальцев. — По всей России были собраны сведения о десятках аналогичных преступлений, которые также оставались не раскрытыми, каждый из уличенных в стране серийных преступников в обязательном порядке проверялся на причастность к смерти девочки».

Результатом проделанной работы стало задержание 10 мая 47-летнего жителя Екатеринбурга: он был в числе тех, кого проверяли на причастность, и его ДНК-профиль совпал с образцами, изъятыми при проведении судмедэкспертизы.

Подозреваемый — замкнутый и необщительный мужчина, живет в трехкомнатной квартире с матерью. Официально он не трудоустроен, но иногда подрабатывал электриком. Отношения с бывшей супругой и сыном не поддерживает.

«В момент задержания и обыска он вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики, — рассказал полковник Горелых. — У сыщиков угрозыска есть основания полагать, что подозреваемый имеет склонность к совершению насильственных половых преступлений с мазохистским уклоном.

Екатеринбуржец арестован Ленинским районным судом. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании (п."а ч.3 ст. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании (п."а ч.2 ст. 105 УК РФ). Мера наказания предусматривает срок вплоть до пожизненного. «В ближайшее время будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости, а также наличия или отсутствия психических заболеваний», — сообщает пресс-служба регионального СК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев допустил выступление легкоатлетов РФ под нейтральным флагом
Песков прокомментировал сообщения о помощи Навальному
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Путин рассказал об идее Кабмина единовременно повысить МРОТ
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
Полиция назвала предварительную версию взрыва в Риме
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
«МЮ» vs «Аякс»: проверено «Ростовом» В стокгольмском финале Лиги Европы 24 мая встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Аякс»
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь