В Екатеринбурге раскрыто жестокое убийство школьницы
Жестокое убийство 14-летней девочки, совершенное почти шесть лет назад, раскрыли правоохранительные органы в Екатеринбурге.
Жестокое убийство 14-летней девочки, совершенное почти шесть лет назад, раскрыли правоохранительные органы в Екатеринбурге.
Утром 18 сентября 2011 года растерзанное тело школьницы на стадионе на улице Белореченской нашли прохожие. Даже повидавшие немало жестокости прибывшие на место оперуполномоченные были в шоке.
Общедоступность места вкупе с прошедшим после убийства ливнем оставили мало доказательств, однако экспертам удалось получить образцы, достаточные для идентификации подозреваемого.
«Долгих пять с половиной лет существо, совершившее это убийство, находилось на свободе. И
«Следователи восстановили хронологию событий последних дней жизни девочки, проанализировали огромные массивы информации и сведений о ранее судимых либо состоящих на психиатрическом учете лиц, — рассказал руководитель 1 отдела по расследованию особо важных дел областного СКР Сергей Мальцев. — По всей России были собраны сведения о десятках аналогичных преступлений, которые также оставались не раскрытыми, каждый из уличенных в стране серийных преступников в обязательном порядке проверялся на причастность к смерти девочки».
Результатом проделанной работы стало задержание 10 мая 47-летнего жителя Екатеринбурга: он был в числе тех, кого проверяли на причастность, и его
Подозреваемый — замкнутый и необщительный мужчина, живет в трехкомнатной квартире с матерью. Официально он не трудоустроен, но иногда подрабатывал электриком. Отношения с бывшей супругой и сыном не поддерживает.
«В момент задержания и обыска он вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики, — рассказал полковник Горелых. — У сыщиков угрозыска есть основания полагать, что подозреваемый имеет склонность к совершению насильственных половых преступлений с мазохистским уклоном.
Екатеринбуржец арестован Ленинским районным судом. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании (п."а ч.3 ст. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании (п."а ч.2 ст. 105 УК РФ). Мера наказания предусматривает срок вплоть до пожизненного. «В ближайшее время будет проведена