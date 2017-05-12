В Екатеринбурге раскрыто жестокое убийство школьницы

Утром 18 сентября 2011 года растерзанное тело школьницы на стадионе на улице Белореченской нашли прохожие. Даже повидавшие немало жестокости прибывшие на место оперуполномоченные были в шоке.

Общедоступность места вкупе с прошедшим после убийства ливнем оставили мало доказательств, однако экспертам удалось получить образцы, достаточные для идентификации подозреваемого.

«Долгих пять с половиной лет существо, совершившее это убийство, находилось на свободе. И все-таки сыщикам удалось его вычислить, — говорит официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых. — Потребовалось немало сил и времени, были проведены экспертизы и исследования, в том числе — ДНК. На причастность к преступлению проверили алиби порядка 4,5 тысяч мужчин».

«Следователи восстановили хронологию событий последних дней жизни девочки, проанализировали огромные массивы информации и сведений о ранее судимых либо состоящих на психиатрическом учете лиц, — рассказал руководитель 1 отдела по расследованию особо важных дел областного СКР Сергей Мальцев. — По всей России были собраны сведения о десятках аналогичных преступлений, которые также оставались не раскрытыми, каждый из уличенных в стране серийных преступников в обязательном порядке проверялся на причастность к смерти девочки».

Результатом проделанной работы стало задержание 10 мая 47-летнего жителя Екатеринбурга: он был в числе тех, кого проверяли на причастность, и его ДНК-профиль совпал с образцами, изъятыми при проведении судмедэкспертизы.

Подозреваемый — замкнутый и необщительный мужчина, живет в трехкомнатной квартире с матерью. Официально он не трудоустроен, но иногда подрабатывал электриком. Отношения с бывшей супругой и сыном не поддерживает.

«В момент задержания и обыска он вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики, — рассказал полковник Горелых. — У сыщиков угрозыска есть основания полагать, что подозреваемый имеет склонность к совершению насильственных половых преступлений с мазохистским уклоном.