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15:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке на одной из оживленных улиц нашли труп женщины

Пожилой жительнице города стало плохо с сердцем.

Днем в Стерлитамаке на улице Льва Толстого прохожие обнаружили труп женщины. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

По версии испуганных очевидцев, гибель прохожей никак не связана с криминалом.

— 58-летней женщине стало плохо прямо на остановке улица Льва Толстого. Видимо, с сердцем проблемы приключились. На место сразу врачи приехали, — поделился свидетель событий.

К сожалению, спасти пожилую жительницу Стерлитамака не удалось. Женщина погибла на руках у врачей неотложки.

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