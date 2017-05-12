В Стерлитамаке на одной из оживленных улиц нашли труп женщины

Днем в Стерлитамаке на улице Льва Толстого прохожие обнаружили труп женщины. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

По версии испуганных очевидцев, гибель прохожей никак не связана с криминалом.

— 58-летней женщине стало плохо прямо на остановке улица Льва Толстого. Видимо, с сердцем проблемы приключились. На место сразу врачи приехали, — поделился свидетель событий.

К сожалению, спасти пожилую жительницу Стерлитамака не удалось. Женщина погибла на руках у врачей неотложки.