На севере Уфы случилась коммунальная авария
Вода из колодца разлилась по улице Петергофской.
Вода из колодца разлилась по улице Петергофской.
В Уфе на улице Петергофской ключом забила вода из канализационного колодца.
Инцидент засняли случайные прохожие. Чуть позже видеозапись появилась в сообществе «БашДТП». Судя по комментариям, аварии здесь случаются уже не первый раз.
— Тут дорога постоянно разбитая. Приедут ремонтники — поковыряются полчаса и уйдут, — рассказал один из очевидцев события.
Находчивые местные жители заткнули колодец строительным мусором, однако толку от этого мало.
— Заявка поступила днем 12 мая. На место выехала бригада наших ремонтников. Начаты подготовительные работы и согласование процесса ремонта. Замена поврежденного участка будет проводиться завтра, — рассказали в диспетчерской «Уфаводоканала».