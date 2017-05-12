На севере Уфы случилась коммунальная авария

В Уфе на улице Петергофской ключом забила вода из канализационного колодца.

Инцидент засняли случайные прохожие. Чуть позже видеозапись появилась в сообществе «БашДТП». Судя по комментариям, аварии здесь случаются уже не первый раз.

— Тут дорога постоянно разбитая. Приедут ремонтники — поковыряются полчаса и уйдут, — рассказал один из очевидцев события.

Находчивые местные жители заткнули колодец строительным мусором, однако толку от этого мало.