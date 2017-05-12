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15:36 (мск), источник: Комсомольская правда

На севере Уфы случилась коммунальная авария

Вода из колодца разлилась по улице Петергофской.

В Уфе на улице Петергофской ключом забила вода из канализационного колодца.

Инцидент засняли случайные прохожие. Чуть позже видеозапись появилась в сообществе «БашДТП». Судя по комментариям, аварии здесь случаются уже не первый раз.

— Тут дорога постоянно разбитая. Приедут ремонтники — поковыряются полчаса и уйдут, — рассказал один из очевидцев события.

Находчивые местные жители заткнули колодец строительным мусором, однако толку от этого мало.

— Заявка поступила днем 12 мая. На место выехала бригада наших ремонтников. Начаты подготовительные работы и согласование процесса ремонта. Замена поврежденного участка будет проводиться завтра, — рассказали в диспетчерской «Уфаводоканала».

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