Банду похитителей подгузников задержали в Калуге
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Калужские полицейские задержали двух жителей города, похищавших в торговом центре детские подгузники, сообщила
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Калужские полицейские задержали двух жителей города, похищавших в торговом центре детские подгузники, сообщила
Вдвоем они украли подгузников почти на 35 тыс. рублей. Одна из похитительниц работала в магазине
«Второй участник преступной группы упаковки с подгузниками переносил в свой автомобиль и вывозил с территории торгового центра. Краденные подгузники “парочка” продавала через объявления и сайты продаж, а вырученные деньги делила поровну», — говорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальность наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.