Банду похитителей подгузников задержали в Калуге

СМИ: Том Харди поймал вора в Лондоне в «голливудском» стиле

Вдвоем они украли подгузников почти на 35 тыс. рублей. Одна из похитительниц работала в магазине продавцом-консультантом. Она забирала со склада упаковки подгузников и выставляла их за дверь.

«Второй участник преступной группы упаковки с подгузниками переносил в свой автомобиль и вывозил с территории торгового центра. Краденные подгузники “парочка” продавала через объявления и сайты продаж, а вырученные деньги делила поровну», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальность наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.