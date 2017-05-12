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15:25 (мск), источник: Интерфакс

Банду похитителей подгузников задержали в Калуге

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Калужские полицейские задержали двух жителей города, похищавших в торговом центре детские подгузники, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

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Вдвоем они украли подгузников почти на 35 тыс. рублей. Одна из похитительниц работала в магазине продавцом-консультантом. Она забирала со склада упаковки подгузников и выставляла их за дверь.

«Второй участник преступной группы упаковки с подгузниками переносил в свой автомобиль и вывозил с территории торгового центра. Краденные подгузники “парочка” продавала через объявления и сайты продаж, а вырученные деньги делила поровну», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальность наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

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