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15:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге неизвестные жестоко избили водителя иномарки

Который их подвозил.

Вечером 10 мая 2017 года в Екатеринбурге на Уралмаше неизвестные жестоко избили 42-летнего водителя Hyundai, который подвозил их до дома.

«Мой сын Алексей подвозил двух молодых людей. Через некоторое время они попросили его остановиться — их уже поджидала компания приятелей. Все вместе они набросились на Алексея, избили его и забрали все вещи. В шоковом состоянии он сел за руль и поехал в больницу. По пути его остановил наряд ДПС. Он объяснил, что на него напали, но почему-то полицейские никак не отреагировали и никакой помощи не оказали. Они просто посоветовали обратиться в больницу. Хотя нападавших можно было поймать по горячим следам», — рассказала «Уралинформбюро» мать потерпевшего.

В настоящее время мужчина находится в отделении нейрохирургии ГКБ № 23.

«Ему сильно разбили лицо, во вторник будут делать операцию. Врачи сообщили обо всем в полицию, но прошло уже 2 дня, а к Алексею так никто и не пришел. Сам заявление он пока написать не может», — сетует женщина.

В пресс-группе городского УМВД не смогли оперативно прокомментировать случившееся.

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