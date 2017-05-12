В Екатеринбурге неизвестные жестоко избили водителя иномарки
Который их подвозил.
Который их подвозил.
Вечером 10 мая 2017 года в Екатеринбурге на Уралмаше неизвестные жестоко избили 42-летнего водителя Hyundai, который подвозил их до дома.
«Мой сын Алексей подвозил двух молодых людей. Через некоторое время они попросили его остановиться — их уже поджидала компания приятелей. Все вместе они набросились на Алексея, избили его и забрали все вещи. В шоковом состоянии он сел за руль и поехал в больницу. По пути его остановил наряд ДПС. Он объяснил, что на него напали, но
В настоящее время мужчина находится в отделении нейрохирургии ГКБ № 23.
«Ему сильно разбили лицо, во вторник будут делать операцию. Врачи сообщили обо всем в полицию, но прошло уже 2 дня, а к Алексею так никто и не пришел. Сам заявление он пока написать не может», — сетует женщина.
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