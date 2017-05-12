В Калининградской области подростки обстреляли поезд камнями

Под град камней попал состав, проходящий в районе железнодорожного переезда станции Комсомольск. Когда мальчишек задержали, они отпираться не стали.

«В присутствии родителей и учителей школьники подтвердили факт совершения данного правонарушения, а также рассказали о том, что подкладывали камни на рельсы», — сообщили железнодорожники.

Родителям хулиганов придется заплатить штраф. А сами мальчишки теперь будут «на карандаше» у сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних.