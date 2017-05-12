В Калининградской области подростки обстреляли поезд камнями
В Калининградской области подростки обстреляли поезд камнями. Хулиганов задержали сотрудники отдела ведомственной охраны и транспортной полиции, сообщает
В Калининградской области подростки обстреляли поезд камнями. Хулиганов задержали сотрудники отдела ведомственной охраны и транспортной полиции, сообщает
Под град камней попал состав, проходящий в районе железнодорожного переезда станции Комсомольск. Когда мальчишек задержали, они отпираться не стали.
«В присутствии родителей и учителей школьники подтвердили факт совершения данного правонарушения, а также рассказали о том, что подкладывали камни на рельсы», — сообщили железнодорожники.
Родителям хулиганов придется заплатить штраф. А сами мальчишки теперь будут «на карандаше» у сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних.
В КЖД говорят, что с начала года зафиксировано несколько фактов вандализма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Так, в марте группой подростков были повреждены системы сигнализации на станции