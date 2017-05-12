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18:14 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградской области подростки обстреляли поезд камнями

В Калининградской области подростки обстреляли поезд камнями. Хулиганов задержали сотрудники отдела ведомственной охраны и транспортной полиции, сообщает пресс-служба КЖД.

Под град камней попал состав, проходящий в районе железнодорожного переезда станции Комсомольск. Когда мальчишек задержали, они отпираться не стали.

«В присутствии родителей и учителей школьники подтвердили факт совершения данного правонарушения, а также рассказали о том, что подкладывали камни на рельсы», — сообщили железнодорожники.

Родителям хулиганов придется заплатить штраф. А сами мальчишки теперь будут «на карандаше» у сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних.

В КЖД говорят, что с начала года зафиксировано несколько фактов вандализма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Так, в марте группой подростков были повреждены системы сигнализации на станции Калининград-Сортировочный. Родители несовершеннолетних хулиганов оштрафованы.

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