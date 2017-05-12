В Воронеже 19-летний парень украл 7 дорогих велосипедов
В Воронеже задержали 19-летнего местного жителя, промышлявшего воровством дорогих велосипедов. Полицейским удалось раскрыть несколько ранее приостановленных дел, сообщили в
В Воронеже задержали 19-летнего местного жителя, промышлявшего воровством дорогих велосипедов. Полицейским удалось раскрыть несколько ранее приостановленных дел, сообщили в
Преступника удалось найти благодаря
Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания и пояснил, что заходил в подъезды многоэтажных домов, похищал дорогостоящие велосипеды, затем продавал их в местах сбыта похищенного. Установлено, что подозреваемый причастен еще к шести аналогичным преступлениям.
В данный момент преступник находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража».