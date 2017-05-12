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16:22 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже 19-летний парень украл 7 дорогих велосипедов

В Воронеже задержали 19-летнего местного жителя, промышлявшего воровством дорогих велосипедов. Полицейским удалось раскрыть несколько ранее приостановленных дел, сообщили в пресс-службе МВД.

Преступника удалось найти благодаря оперативно-разыскных мероприятий полиции по заявлению одной из пострадавших. У 43-летней женщины летом 2016 года похитили дорогостоящий велосипед из подъезда жилого дома на улице Мопра. После обнаружения пропажи, она обратилась в полицию. Тогда было возбуждено уголовное дело.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания и пояснил, что заходил в подъезды многоэтажных домов, похищал дорогостоящие велосипеды, затем продавал их в местах сбыта похищенного. Установлено, что подозреваемый причастен еще к шести аналогичным преступлениям.

В данный момент преступник находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража».

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