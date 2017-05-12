СК выясняет обстоятельства гибели 11-летнего мальчика в больнице Нижнего Новгорода

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели 11-летнего мальчика в больнице Нижнего Новгорода.

По информации регионального СУ СК России, 26 апреля 2017 года мальчик, придя домой из школы, почувствовал боль в животе, он пожаловался на плохое самочувствие своим родственникам. .

Утром следующего дня ему на дом был вызван врач — педиатр местной поликлиники, который поставил ребенку диагноз ОРВИ. Затем состояние мальчика ухудшилось, после чего он был доставлен на скорой медицинской помощи в детскую городскую больницу, где ему была проведена операция.

30 апреля ребенок впал в кому, 4 мая не приходя в сознание, скончался.