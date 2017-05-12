В Уфе неизвестное животное умертвило 16 кроликов
В Уфе неизвестное животное за ночь умертвило 16 кроликов. Идентифицировать зверя пока не удалось.
В Уфе неизвестное животное за ночь умертвило 16 кроликов. Идентифицировать зверя пока не удалось.
ЧП произошло в Демском районе столицы в одном из садовых участков. Хищник напал на кроликов, прогрызая и ломая стенки деревянных вольеров.
Тушки мертвых животных были найдены утром. Они полностью обескровлены, говорят местные жители, а некоторые закопаны в огороде.
Садоводы не исключают, что возможно напала целая стая, но кто именно — не смогли установить даже ветеринары.
Также хищник загрыз 6 кур. Петуху чудом удалось спастись.