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16:05 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе неизвестное животное умертвило 16 кроликов

В Уфе неизвестное животное за ночь умертвило 16 кроликов. Идентифицировать зверя пока не удалось.

Источник: ГТРК Башкортостан

ЧП произошло в Демском районе столицы в одном из садовых участков. Хищник напал на кроликов, прогрызая и ломая стенки деревянных вольеров.

Источник: ГТРК Башкортостан

Тушки мертвых животных были найдены утром. Они полностью обескровлены, говорят местные жители, а некоторые закопаны в огороде.

Садоводы не исключают, что возможно напала целая стая, но кто именно — не смогли установить даже ветеринары.

Также хищник загрыз 6 кур. Петуху чудом удалось спастись.

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