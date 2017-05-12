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16:00 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе стихийщик поджег служебное авто охранника

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). На парковке одного из столичных рынков Крыма произошло возгорание служебного автомобиля охранника.

Источник: РИА "Новости"

Машину облили горючей жидкостью и подожгли, сообщает пресс-служба МВД России по РК.

Как выяснилось, служебный транспорт поджег местный житель, который занимался стихийной торговлей на одном из столичных рынков.

«В совершении преступления сотрудник охраны заподозрил местного жителя, с которым у него накануне возник конфликт. Со слов заявителя, он попросил мужчину покинуть территорию рынка, поскольку разрешения на осуществление торговли у гражданина не было», — отмечается в сообщении.

В итоге, 56-летний правонарушитель был задержан. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном, пояснив, что таким образом решил отомстить обидчику.

В адрес симферопольца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.

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