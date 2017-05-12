На Урале прокуроры проверят инцидент с птицей в двигателе самолета
Свердловская транспортная прокуратура занялась инцидентом с птицей, попавшей в двигатель самолета «Уральских авиалиний».
Свердловская транспортная прокуратура занялась инцидентом с птицей, попавшей в двигатель самолета «Уральских авиалиний».
Проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов уже началась, сообщает
Напомним, сегодня в 5 утра местного времени в двигатель самолета Airbus A321, выполнявшего рейс Екатеринбург — Анталья, попала птица. Экипаж принял решение вернуться обратно в Кольцово.
На судне находились 220 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.
«В 14.15 местного времени пассажиры отправлены в Анталью на резервном воздушном судне авиакомпании», — сообщили в прокуратуре.