На Урале прокуроры проверят инцидент с птицей в двигателе самолета

Проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов уже началась, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, сегодня в 5 утра местного времени в двигатель самолета Airbus A321, выполнявшего рейс Екатеринбург — Анталья, попала птица. Экипаж принял решение вернуться обратно в Кольцово.

На судне находились 220 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

«В 14.15 местного времени пассажиры отправлены в Анталью на резервном воздушном судне авиакомпании», — сообщили в прокуратуре.