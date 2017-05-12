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16:21 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале прокуроры проверят инцидент с птицей в двигателе самолета

Свердловская транспортная прокуратура занялась инцидентом с птицей, попавшей в двигатель самолета «Уральских авиалиний».

Проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов уже началась, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, сегодня в 5 утра местного времени в двигатель самолета Airbus A321, выполнявшего рейс Екатеринбург — Анталья, попала птица. Экипаж принял решение вернуться обратно в Кольцово.

На судне находились 220 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

«В 14.15 местного времени пассажиры отправлены в Анталью на резервном воздушном судне авиакомпании», — сообщили в прокуратуре.

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