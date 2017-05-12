В Екатеринбурге двое детей получили травмы позвоночника в батутном парке. Правоохранители проводят проверку

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, 10-летние мальчик и девочка в разное время посетили один и тот же батутный парк. Через некоторое время после посещения дети пожаловались на боль в области спины. На обследовании у детей выявили травмы позвоночника.

При достоверном установлении факта получения травм детьми в батутном парке, будет даваться правовая оценка ситуации на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.