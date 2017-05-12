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16:20 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге двое детей получили травмы позвоночника в батутном парке. Правоохранители проводят проверку

Прокуратура Свердловской области и следственные органы СКР по Свердловской области по сообщению средств массовой информации организовали проверку по факту получения травм детьми при посещении батутного парка, расположенного по улице Щербакова в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, 10-летние мальчик и девочка в разное время посетили один и тот же батутный парк. Через некоторое время после посещения дети пожаловались на боль в области спины. На обследовании у детей выявили травмы позвоночника.

При достоверном установлении факта получения травм детьми в батутном парке, будет даваться правовая оценка ситуации на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры, ведомство проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей при эксплуатации игровых аттракционов, установит собственников игрового оборудования, изучит необходимые документы о безопасности его использования. Также будет проверено наличие должностных инструкций и обязанностей сотрудников, обслуживающих аттракционы и их исполнение.

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