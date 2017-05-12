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16:26 (мск), источник: РИА Крым

Дело экс-главы Щелкино направили в суд — Следком

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). Дело бывшей главы администрации Щелкино Татьяны Ермановой направили в суд.

Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Республике Крым. Экс-чиновница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285.1 «расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения». Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

«По данным следствия, обвиняемая в нарушении требований действующего законодательства, произвела расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, в сумме более 5 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению преступления», — говорится в сообщении крымского Следкома.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в отношении главы администрации Щелкино Татьяны Ермановой было возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств в размере 5 млн рублей, выделенных на дорожные работы.

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