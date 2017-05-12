В Самаре уничтожено больше тонны вафель из-за сходства этикеток

Тонна с четвертью вафель была изъята и уничтожена из-за изображения на этикетках, сходного с товарным знаком другого производителя кондитерской продукции, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Общество «Услада», предъявило к таможенному декларированию отправляемый в Республику Азербайджан товар — кондитерские изделия собственного производства. Как установили самарские таможенники, на экспортномтоваре — вафли «Хуторок сказок» имеется изображение, сходное до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими АО «АККОНД», то есть этикетка кондитерских изделий, произведенных ООО «Услада» почти полностью повторяет этикетку товара, производимого АО «АККОНД». В связи с этим правообладатель заявил о нарушении своих прав и законных интересов в отношении своей интеллектуальной собственности. В отношении ООО «Услада» было возбуждено дело об административном правонарушении.

В начале мая Арбитражный суд Самарской области вынес решение о привлечении ООО «Услада» к административной ответственности за незаконное использование товарных знаков «Хуторок сказок», принадлежащих АО «АККОНД».

По решению суда «Услада» заплатит штраф в размере 100 000 рублей, товарная партия кондитерских изделий — 1 250 килограмм изъята из оборота и уничтожена.