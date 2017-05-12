Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Треть россиян не доверяет врачам
Кремль: перехват самолета 9 мая не был неоправданным риском
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
СМИ о Лужкове в Грузии: Саакашвили в бешенстве
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
17:06 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре уничтожено больше тонны вафель из-за сходства этикеток

Сходство этикеток с товарным знаком другой кондитерской фирмы привело к признанию вафлей «Хуторок сказок» контрафактным товаром.

Тонна с четвертью вафель была изъята и уничтожена из-за изображения на этикетках, сходного с товарным знаком другого производителя кондитерской продукции, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Общество «Услада», предъявило к таможенному декларированию отправляемый в Республику Азербайджан товар — кондитерские изделия собственного производства. Как установили самарские таможенники, на экспортномтоваре — вафли «Хуторок сказок» имеется изображение, сходное до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими АО «АККОНД», то есть этикетка кондитерских изделий, произведенных ООО «Услада» почти полностью повторяет этикетку товара, производимого АО «АККОНД». В связи с этим правообладатель заявил о нарушении своих прав и законных интересов в отношении своей интеллектуальной собственности. В отношении ООО «Услада» было возбуждено дело об административном правонарушении.

В начале мая Арбитражный суд Самарской области вынес решение о привлечении ООО «Услада» к административной ответственности за незаконное использование товарных знаков «Хуторок сказок», принадлежащих АО «АККОНД».

По решению суда «Услада» заплатит штраф в размере 100 000 рублей, товарная партия кондитерских изделий — 1 250 килограмм изъята из оборота и уничтожена.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кубок по бодибилдингу среди тех, кому за 40. Фото
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Трамп предложил отменить брифинги «ради точности информации»
Совфед не будет запрещать самозанятым гражданам выезд за границу
Тони Блэр дал Макрону советы по борьбе с популизмом
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
События недели в фотографиях
В Госдуму задумали внести законопроект о легализации колдунов
Спорт
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова Выделяем главные интриги 28-го тура чемпионата России
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь