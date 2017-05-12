Желающие улететь в Крым из Петербурга не поместились в самолёт

Как сообщили «Фонтанке» читатели, рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел в Симферополь точно по расписанию в 09:10. Однако некоторые пассажиры так и остались в Пулково: во время регистрации им объяснили, что на всех мест не хватит. Людям предложили лететь в Крым 13 мая либо утром из Петербурга, либо днем из Москвы.

«Уральские авиалинии» пояснили «Фонтанке», что по техническим причинам самолёт пришлось заменить, но оперативно нашёлся только борт с меньшим количеством посадочных мест. По словам представителя авиакомпании, из Пулково вылетело воздушное судно на 156 кресел вместо ожидаемых 220-ти.

На компенсацию вынужденно задержавшиеся в Северной столице могут не рассчитывать. В авиакомпании отметили, что предоставили пассажирам альтернативные пути. Если возврат билета не оформлен, то возможность воспользоваться ими ещё есть.