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17:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пластического хирурга из Петербурга обвиняют в плохо сделанных операциях

От рук врача пострадали семь девушек.

Источник: Reuters

Следственный комитет РФ проверяет информацию о некачественном проведении пластических операций в Петербурге, сообщает «Росбалт».

Скандал разгорелся в эфире ток-шоу на одном из федеральных телеканалов.

Там были показаны истории семи девушек, которые рассказали о проведении некачественных пластических операций одним из хирургов в Санкт-Петербурге.

«В ходе проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям хирурга, а также будут изучены сведения, изложенные и другими пострадавшими. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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