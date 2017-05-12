Пластического хирурга из Петербурга обвиняют в плохо сделанных операциях
От рук врача пострадали семь девушек.
От рук врача пострадали семь девушек.
Следственный комитет РФ проверяет информацию о некачественном проведении пластических операций в Петербурге, сообщает «Росбалт».
Скандал разгорелся в эфире
Там были показаны истории семи девушек, которые рассказали о проведении некачественных пластических операций одним из хирургов в
«В ходе проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям хирурга, а также будут изучены сведения, изложенные и другими пострадавшими. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в