Пластического хирурга из Петербурга обвиняют в плохо сделанных операциях

Следственный комитет РФ проверяет информацию о некачественном проведении пластических операций в Петербурге, сообщает «Росбалт».

Скандал разгорелся в эфире ток-шоу на одном из федеральных телеканалов.

Там были показаны истории семи девушек, которые рассказали о проведении некачественных пластических операций одним из хирургов в Санкт-Петербурге.