Суд в Москве арестовал фигуранта дела о теракте в метро Петербурга Мухамадюсуфа Эрматова

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу суда.
Мера пресечения избрана сроком на 2 месяца (по 10 июля 2017 года).
Информацию о задержании в Москве еще одного гражданина Киргизии, подозреваемого в подрыве поезда подземки, госбезопасность дала СМИ вечером 11 мая. За несколько часов до рассылки отец Мухаммадюсуфа Эрматова потревожил петербургский отдел полиции, который еще 5 апреля зарегистрировал заявление о бесследном исчезновении мужчины. «Вашего сына никто и не искал, он давно у ФСБ», — якобы ответили Эрматову-старшему.