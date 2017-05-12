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20:07 (мск), источник: Фонтанка

Суд в Москве арестовал фигуранта дела о теракте в метро Петербурга Мухамадюсуфа Эрматова

Басманный суд Москвы 12 мая удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта дела о теракте в Санкт-Петербурге Мухамадюсуфа Эрматова.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мера пресечения избрана сроком на 2 месяца (по 10 июля 2017 года).

Информацию о задержании в Москве еще одного гражданина Киргизии, подозреваемого в подрыве поезда подземки, госбезопасность дала СМИ вечером 11 мая. За несколько часов до рассылки отец Мухаммадюсуфа Эрматова потревожил петербургский отдел полиции, который еще 5 апреля зарегистрировал заявление о бесследном исчезновении мужчины. «Вашего сына никто и не искал, он давно у ФСБ», — якобы ответили Эрматову-старшему.

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