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18:09 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти пенсионерка набросилась на полицейских с ножом

В Тольятти вынесли приговор 65-летней местной жительнице, обвиняемой в нанесении оскорблений сотрудникам полиции и угрозе применения насилия, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В марте пенсионерка после совместного распития спиртных напитков со своим знакомым, выгнала его и вызвала полицейских, так как мужчина лег перед дверью в ее квартиру. Прибывшие по вызову двое участковых установили, что мужчина в медицинской помощи не нуждается. Также подвыпивший тольяттинец отказался покинуть лестничную площадку. Возмутившись, пенсионерка начала выражаться в грубой нецензурной форме в адрес сотрудников полиции и с криками: «Я убью вас!» начала размахивать кухонным ножом, пытаясь нанести удары.

В итоге суд Комсомольского района признал женщину виновной в оскорблении и угрозах применения насилия по отношению к сотрудникам полиции и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 1 месяц условно с испытательным сроком 1 год.

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