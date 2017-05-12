С нижегородской пенсионерки 9 мая неизвестный сорвал георгиевскую ленту

В Дзержинске (Нижегородская область) сотрудники правоохранительных органов ищут молодого человека, оскорбившего пенсионерку в День Победы.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, неизвестный молодой человек подошел к пенсионерке, адресовав ей фашистский жест. После этого он сорвал с женщины георгиевскую ленточку и убежал, выкрикнув фашистский лозунг.

По данным портала Dzeronline.ru, молодой человек был не один, он находился в сопровождении девушки.

Пенсионерка шла не на праздничные мероприятия, а в магазин. При этом она, как и большинство жителей, прикрепила к одежде георгиевскую ленточку. Прохожих было мало и родственники пенсионерки считают, что свидетелей найти будет довольно сложно — большинство жителей в этот момент находились у Вечного Огня, расположенного неподалеку.

Родственники пенсионерки в правоохранительные органы не обращались, так как женщина не запомнила примет нападавшего. Однако информация о случившемся появилась в СМИ. На этом основании СК РФ начал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.