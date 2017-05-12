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18:20 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже наказали мужчину, кидавшего с 10 этажа бутылки и еду на машины

Мировой судья Центрального района осудил 35-летнего Дениса А., устроившего дебош во дворе многоэтажки на улице Летчика Замкина почти два года назад.

Суд установил, что в сентябре 2015 года Денис А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, целенаправленно бросал с балкона 10 этажа на припаркованные во дворе машины стеклянные предметы, продукты питания и другие вещи, находившиеся под рукой. В результате противоправных действий воронежца оказались повреждены три автомобиля — «Лада Калина», «Киа Рио» и «Мицубиси Паджеро Спорт». Общая сумма ущерба владельцам машин составила 158 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ — «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». Злоумышленнику грозило до 2 лет лишения свободы. Однако суд не стал наказывать обвиняемого строго.

— Совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения суд признал обстоятельством, отягчающим наказание. Согласившись с позицией представителя прокуратуры района, суд назначил Андрюнину наказание в виде 260 часов обязательных работ, вид которых и объекты отбывания определяются органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

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