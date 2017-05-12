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19:58 (мск), источник: Фонтанка

Пожар на подземной парковке «Европолиса» потушили

Горевший на парковке торгового центра Mini Cooper потушили, персонал и посетители вернулись к работе и шопингу днем 12 мая.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, огонь на подземной парковке ТК «Европолис» на Полюстровском проспекте, дом 84а, потушили в 16:11. К работе были привлечены 25 спасателей. Никто не пострадал.

Напомним, эвакуация из ТРК началась около 16 часов из-за серьезного задымления на подземной парковке.

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