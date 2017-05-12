Пожар на подземной парковке «Европолиса» потушили
Горевший на парковке торгового центра Mini Cooper потушили, персонал и посетители вернулись к работе и шопингу днем 12 мая.
Горевший на парковке торгового центра Mini Cooper потушили, персонал и посетители вернулись к работе и шопингу днем 12 мая.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, огонь на подземной парковке ТК «Европолис» на Полюстровском проспекте, дом 84а, потушили в 16:11. К работе были привлечены 25 спасателей. Никто не пострадал.
Напомним, эвакуация из ТРК началась около 16 часов