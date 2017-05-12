Пожар на подземной парковке «Европолиса» потушили

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, огонь на подземной парковке ТК «Европолис» на Полюстровском проспекте, дом 84а, потушили в 16:11. К работе были привлечены 25 спасателей. Никто не пострадал.

Напомним, эвакуация из ТРК началась около 16 часов из-за серьезного задымления на подземной парковке.