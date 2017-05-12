Главу Татфондбанка вернули из больницы в следственный изолятор

«Роберт Мусин прошел необходимое медицинское обследование и лечение. Состояние его здоровья стабилизировалось, поэтому его вернули с СИЗО № 2», — проинформировала руководитель пресс-службы УФСИН по РТ Инга Мазуренко.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 9 мая находящийся под следствием экс- глава Татфондбанка Роберт Мусин был экстренно доставлен в больницу в связи с ухудшением здоровья. Прежде Мусин неоднократно жаловался на ухудшение здоровья.