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18:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Главу Татфондбанка вернули из больницы в следственный изолятор

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Арестованного по делу о мошенничестве экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина вернули из больницы в СИЗО № 2 Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

«Роберт Мусин прошел необходимое медицинское обследование и лечение. Состояние его здоровья стабилизировалось, поэтому его вернули с СИЗО № 2», — проинформировала руководитель пресс-службы УФСИН по РТ Инга Мазуренко.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 9 мая находящийся под следствием экс- глава Татфондбанка Роберт Мусин был экстренно доставлен в больницу в связи с ухудшением здоровья. Прежде Мусин неоднократно жаловался на ухудшение здоровья.

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