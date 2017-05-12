На юге Волгограда автобус № 77 сбил ребенка на велосипеде

По сведениям очевидцев, ДТП с участием мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде, произошло в 16:00. На место в срочном порядке выехала бригада скорой помощи и полицейские.

По предварительным данным, наезд на ребенка водитель автобуса совершил, заходя в поворот.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить инспекторам.