На юге Волгограда автобус № 77 сбил ребенка на велосипеде
В Красноармейском районе Волгограда рядом с остановкой «Кинотеатр «Юбилейный» автобус № 77 сбил школьника, сообщает ВДТВ.
В Красноармейском районе Волгограда рядом с остановкой «Кинотеатр «Юбилейный» автобус № 77 сбил школьника, сообщает ВДТВ.
По сведениям очевидцев, ДТП с участием мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде, произошло в 16:00. На место в срочном порядке выехала бригада скорой помощи и полицейские.
По предварительным данным, наезд на ребенка водитель автобуса совершил, заходя в поворот.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснить инспекторам.