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17:55 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На юге Волгограда автобус № 77 сбил ребенка на велосипеде

В Красноармейском районе Волгограда рядом с остановкой «Кинотеатр «Юбилейный» автобус № 77 сбил школьника, сообщает ВДТВ.

По сведениям очевидцев, ДТП с участием мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде, произошло в 16:00. На место в срочном порядке выехала бригада скорой помощи и полицейские.

По предварительным данным, наезд на ребенка водитель автобуса совершил, заходя в поворот.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить инспекторам.

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