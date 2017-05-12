В Уфе автомобиль на скорости врезался в генератор и сбил дорожного рабочего
Сегодня, 12 мая, произошло серьезное ДТП на Демской трассе в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Сегодня, 12 мая, произошло серьезное ДТП на Демской трассе в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетелей, водитель, управлявший автомобилем «Хендай Акцент», на большой скорости пошел на обгон и выехал на встречную полосу, на которой он только в последний момент заметил работавших дорожников. К сожалению, притормозить или изменить направление движения мужчина уже не успел и врезался в дизельный генератор.
Тяжелое оборудование от удара по инерции отлетело на пару метров и сбило пожилого рабочего, находившегося на проезжей части.
«В итоге — перелом бедра и голени у пострадавшего, водитель “Акцента” на зимней резине», — уточнил очевидец Вильдан Абдуллин.
Обстоятельства происшедшего ДТП выясняются.