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23:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

Начальник ГУФСИН по подложным документам освободил осужденных

Он предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по Пермскому краю, обвиняемого в превышение должностных полномочий, завершено и передано в суд, сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в 2014—2015 годах глава поселения заверял подложные документы об отбывании двумя гражданами уголовного наказания в виде обязательных работ. Эти бумаги он направлял в уголовно-исполнительную инспекцию.

Руководитель ГУФСИН без проверки документов снял двоих осужденных как отбывших наказание.

Напомним, в 2016 году глава сельского поселения признан виновным в превышении полномочий, приговорён к штрафу и лишен права занимать должности представителя власти сроком на 2 года.

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