Начальник ГУФСИН по подложным документам освободил осужденных
Он предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.
Он предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.
Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника
По версии следствия, в 2014—2015 годах глава поселения заверял подложные документы об отбывании двумя гражданами уголовного наказания в виде обязательных работ. Эти бумаги он направлял в
Руководитель ГУФСИН без проверки документов снял двоих осужденных как отбывших наказание.
Напомним, в 2016 году глава сельского поселения признан виновным в превышении полномочий, приговорён к штрафу и лишен права занимать должности представителя власти сроком на 2 года.