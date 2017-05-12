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18:36 (мск), источник: 112.ua

В Днепропетровской обл. задержали мужчину, руководившего «титушками» во время драки 9 мая

Это 27-летний местный житель с богатым криминальным прошлым.

Источник: 112.ua

В Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который руководил «титушками» во время событий 9 мая в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

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Это 27-летний местный житель с богатым криминальным прошлым. На видео, которое распространено в сети Интернет, видно, что именно он, а не полицейский отдает команды и направляет действия молодых людей, которые жестоко избили ветеранов АТО.

Сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами установили его местонахождение и доставили в прокуратуру Днепропетровской области для проведения следственных действий.

Также в Октябрьском суде Днепра закончилось рассмотрение дел по избранию мер другим фигурантам дела. Трем подозреваемым в массовых беспорядках 9 мая избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

В уголовном производстве в отношении событий в Днепре во время проведения праздничных мероприятий 9 мая 2017 года пятерым из семерых задержанных сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий, массовых беспорядков и причинении телесных повреждений. Также подготовлено сообщение о подозрении в отношении еще трех лиц.

Напомним, в Днепре 9 мая произошла массовая драка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к беспорядкам задержаны 15 человек. Среди травмированных — участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые «титушки». Правильность действий полиции проверит специальная комиссия.

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