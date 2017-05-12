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20:17 (мск), источник: 365info.kz

Экс-прокурор и экс-глава РОВД задержаны в ВКО

По подозрению в участии в транснациональной преступной группе 11 мая задержаны бывшие прокурор и начальник РОВД, передает Zakon.kz.

Источник: 365info.kz

Начальник Зыряновского РОВД и старший прокурор прокуратуры Усть-Каменогорска водворены в изолятор временного содержания.

По версии следствия, преступления совершала транснациональная организованная преступная группа. Один из ее руководителей является гражданином России. И часть украденных денег отправлялась в РФ. Занималась группа незаконным игорным бизнесом.

Следователи установили, что задержанные, используя служебное положение, оказывали преступной группе услуги и получали за это ежемесячное вознаграждение. Расследование продолжается. Следственная группа пытается установить остальных должностных лиц, причастных к деятельности преступной группы.

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