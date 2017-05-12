Ветерану, которого избили в уфимском санатории, удалось запомнить обидчика
84-летний пенсионер, которого жестоко избили в гостиничном корпусе санатория, сегодня пришел в себя и смог рассказать подробности нападения.
84-летний пенсионер, которого жестоко избили в гостиничном корпусе санатория, сегодня пришел в себя и смог рассказать подробности нападения.
Нападение произошло накануне, когда мужчина вернулся с лечебных процедур. На «скорой» пожилого человека госпитализировали в тяжелом состоянии.
Александр Воронин уже не в первый раз бывает в уфимском санатории, ему выдают путевки. Он заметил, что попасть на территорию здравницы можно не только с главного входа, охраны на территории площадью более 20 гектаров практически нет.
Потерпевший получил тяжёлое сотрясение головного мозга и другие травмы.
Полицейские занимаются поисками злоумышленника.