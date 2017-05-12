На станции «Площадь Восстания» на пути упал человек
Движение поездов по «красной» ветке метро Петербурга было полностью остановлено
Движение поездов по «красной» ветке метро Петербурга было полностью остановлено
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На время спасательной операции, как сообщали читатели «Фонтанки», поезда на красной ветки стояли. «Поезда с “Площади Ленина” не берут людей в сторону “Чернышевской”. Люди идут на эскалатор и выходят из метро», «Движение поездов от “Девяткино” в сторону “Проспекта Ветеранов” остановлено. Машинист говорит, что будем стоять до особого распоряжения», — написали «Фонтанке» очевидцы.
В 19.20