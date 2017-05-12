На станции «Площадь Восстания» на пути упал человек

Как сообщает пресс-служба метрополитена 12 мая, поезда встали в 19:11 из-за происшествия на путях. Упавшего на них человека, оперативно вытащили очевидцы и сотрудники подземки. Он жив, сейчас с ним общаются медики.

На время спасательной операции, как сообщали читатели «Фонтанки», поезда на красной ветки стояли. «Поезда с “Площади Ленина” не берут людей в сторону “Чернышевской”. Люди идут на эскалатор и выходят из метро», «Движение поездов от “Девяткино” в сторону “Проспекта Ветеранов” остановлено. Машинист говорит, что будем стоять до особого распоряжения», — написали «Фонтанке» очевидцы.