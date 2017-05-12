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20:14 (мск), источник: 365info.kz

В Кызылординской области подросток выстрелил в знакомого

Суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрел дело о стрельбе.

Источник: 365info.kz

Дело состояло из нескольких эпизодов, но пресс-служба суда приводит один.

Подсудимый мальчишка встретил во дворе многоэтажного дома своего знакомого. Несовершеннолетний попросил приятеля позвать еще одного их общего знакомого.

Тот отказался, после чего подсудимый достал оружие. Подросток выстрелил несколько раз в левую ногу знакомому из пневматического пистолета и скрылся. И преступлений таких было несколько.

Несовершеннолетнего приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

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