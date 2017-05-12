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20:15 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Россия и страны Европы подверглись масштабной кибератаке

Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы. По данным экспертов, больше всех атака вируса затронула серверы на территории России и Тайваня.

Источник: Reuters
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По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня.

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня.

Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

«Новый вирус распространяется с адской скоростью», — сообщают исследователи MalwareHunterTeam.

Программа блокирует компьютеры и требует за разблокировку оплату в биткойнах.

Ранее Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что компьютерные системы больниц по всей стране вышли из строя в результате атаки «программ-вымогателей».

По информации экспертов MalwareHunterTeam, компьютеры атакованы вредоносной программой WanaCrypt0r 2.0, которая является модификацией программы под названием WCry/WannaCry, впервые появившейся в феврале 2017 года.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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