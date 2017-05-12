Россия и страны Европы подверглись масштабной кибератаке

В Британии несколько госпиталей перестали работать из-за кибератаки

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня.

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня.

Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

«Новый вирус распространяется с адской скоростью», — сообщают исследователи MalwareHunterTeam.