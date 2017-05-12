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22:46 (мск), источник: РИА Новости

Адвокаты обжалуют международный розыск челябинского экс-губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Адвокаты по делу бывшего главы Челябинской области Михаила Юревича намерены обжаловать федеральный и международный розыск экс-губернатора, сообщила журналистам в пятницу представитель стороны защиты.

Источник: РИА Новости

Ранее о том, что Юревич был объявлен в международный розыск, сообщил его адвокат Игорь Трунов. В пятницу в Ленинский районный суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юревича, однако суд отказался его удовлетворить.

«Мы обжалуем сейчас розыск федеральный и международный, потому что нет оснований для его розыска. Местонахождение его известно. Мы будем опровергать обвинение, которое предъявлено», — сказала она.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.

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