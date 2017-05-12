СК и МВД опровергли информацию о хакерских атаках на свои серверы

«Никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было. Все работает в штатном режиме», — сообщила Петренко.

МВД России также не зафиксировало фактов хакерских атак на компьютерную систему ведомства, она работает в штатном режиме, сообщил ТАСС источник в полиции.

«Никаких хакерских атак не зафиксировано. По состоянию на 20:00 мск Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности ведомства не подвергалась взлому», — сказал источник. В то же время на сайте ГУ МВД по Москве есть предупреждение пользователям, где приносятся «извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы».

Официальным комментарием от пресс-центра МВД России ТАСС в настоящее время не располагает.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что хакеры атаковали компьютеры, подключенные к внутренним сетям СК и МВД. Кроме того, атаке якобы подверглись оператор связи «Мегафон» и несколько британских медучреждений.