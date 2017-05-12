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21:25 (мск), источник: ТАСС

СК и МВД опровергли информацию о хакерских атаках на свои серверы

Серверы ведомств работают в штатном режиме.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко опровергла информацию об атаках хакеров на внутренние сети СК РФ.

«Никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было. Все работает в штатном режиме», — сообщила Петренко.

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МВД России также не зафиксировало фактов хакерских атак на компьютерную систему ведомства, она работает в штатном режиме, сообщил ТАСС источник в полиции.

«Никаких хакерских атак не зафиксировано. По состоянию на 20:00 мск Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности ведомства не подвергалась взлому», — сказал источник. В то же время на сайте ГУ МВД по Москве есть предупреждение пользователям, где приносятся «извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы».

Официальным комментарием от пресс-центра МВД России ТАСС в настоящее время не располагает.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что хакеры атаковали компьютеры, подключенные к внутренним сетям СК и МВД. Кроме того, атаке якобы подверглись оператор связи «Мегафон» и несколько британских медучреждений.

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СК и МВД опровергли информацию о хакерских атаках на свои серверы
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