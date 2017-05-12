СК и МВД опровергли информацию о хакерских атаках на свои серверы
Серверы ведомств работают в штатном режиме.
Серверы ведомств работают в штатном режиме.
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко опровергла информацию об атаках хакеров на внутренние сети СК РФ.
«Никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было. Все работает в штатном режиме», — сообщила Петренко.
МВД России также не зафиксировало фактов хакерских атак на компьютерную систему ведомства, она работает в штатном режиме, сообщил ТАСС источник в полиции.
«Никаких хакерских атак не зафиксировано. По состоянию на 20:00 мск Единая система
Официальным комментарием от
Ранее «Газета.ru» сообщила, что хакеры атаковали компьютеры, подключенные к внутренним сетям СК и МВД. Кроме того, атаке якобы подверглись оператор связи «Мегафон» и несколько британских медучреждений.