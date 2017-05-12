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21:41 (мск), источник: РИА Новости

«Лаборатория Касперского» засекла 45 тысяч попыток кибератак компаний

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Лаборатория Касперского» в пятницу зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России, сообщили РИА Новости в компании.

Источник: РИА Новости

Специалисты антивирусной компании проанализировали информацию о заражениях программой-шифровальщиком, получившей название «WannaCry», с которыми 12 мая столкнулись компании по всему миру. Как показал анализ, атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17−010, отметили в «Лаборатории Касперского».

«За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в размере 600 долларов США в криптовалюте Bitcoin. На данный момент “Лаборатория Касперского” зафиксировала порядка 45 000 попыток атак в 74 странах по всему миру. Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России», — рассказал представитель компании.

Для снижения рисков заражения эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют компаниям предпринять ряд мер, в частности, установить официальный патч от Microsoft, который закрывает используемую в атаке уязвимость, убедиться, что включены защитные решения на всех узлах сети.

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