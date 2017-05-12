«Лаборатория Касперского» засекла 45 тысяч попыток кибератак компаний
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Лаборатория Касперского» в пятницу зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Лаборатория Касперского» в пятницу зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения
Специалисты антивирусной компании проанализировали информацию о заражениях
«За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в размере 600 долларов США в криптовалюте Bitcoin. На данный момент “Лаборатория Касперского” зафиксировала порядка 45 000 попыток атак в 74 странах по всему миру. Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России», — рассказал представитель компании.
Для снижения рисков заражения эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют компаниям предпринять ряд мер, в частности, установить официальный патч от Microsoft, который закрывает используемую в атаке уязвимость, убедиться, что включены защитные решения на всех узлах сети.